GABRIEL DINIZ É O 3º EX-VOCALISTA DE CAVALEIROS DO FORRÓ MORTO TRAGICAMENTE

28/05/19 - 06:38:43

A banda Cavaleiros do Forró já contou com 20 vocalistas desde seu início, em 2001. Entre os músicos esteve Gabriel Diniz, que foi o vocalista de 2010 a 2011

O cantor Gabriel Diniz, que morreu no inicio da tarde desta segunda-feira (27), após queda de um avião na praia da Caueira em Estância, foi o terceiro ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró a morrer tragicamente, e o segundo em Sergipe.

A segunda vitima foi a cantora paraibana Eliza Clívia que morreu, em Aracaju, em uma colisão entre o carro em que estava no momento do acidente, e um ônibus, no centro de Aracaju.

Em 2004, o vocalista José Inácio Alexandre da Silva e o guitarrista Edivan Paulo da Silva, da Cavaleiros do Forró, morreram na colisão de ônibus que transportava a banda, em Pernambuco.