MAIS UM DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO INTERIOR DO ESTADO NESTA SEGUNDA

28/05/19 - 08:13:46

Mais um duplo homicídio foi registrado no final da noite desta segunda-feira (27), desta vez o crime foi registrado no povoado Alto do Santo Antônio, no município de Neópolis.

As informações são de que as duas vitimas conhecidas por “Galego” e “Kuit” estavam em um bar, quando um veículo se aproximou e homens fortemente armados desceram e efetuaram diversos disparos contra os jovens. Os dois jovens foram atingidos por vários tiros e morreram no local.

Policiais da 5° Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados e estiveram no local fazendo o levantamento e preservando a cena do crime para que peritos possam fazer a pericia.

Até o momento não há informações sobre a motivação do duplo homicídio.