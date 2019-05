MAMARAM DURANTE ESSE TEMPO TODO NA PREFEITURA, AFIRMA CABO AMINTAS

28/05/19 - 15:12:09

Na manhã desta terça-feira, 28, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para exibir a revolta dos moradores da avenida Euclides Figueiredo, por causa da paralisação das obras executadas pela Prefeitura de Aracaju.

O parlamentar usou o Grande Expediente para ressaltar o problema nas vias da Zona Norte de Aracaju. Amintas também falou sobre o incômodo causado aos moradores que se sentem prejudicados pela interdição das ruas nas imediações da avenida Euclides Figueiredo.

“Essa é a realidade da Euclides Figueiredo. Essa é a realidade do Loteamento Moema Meire, da Cidade Nova, do Lamarão. Os moradores prometeram uma manifestação e pediram que eu convidasse vossas excelências. Os que não conhecem a Zona Norte também estão convidados. Vereador Vinícius Porto (DEM), líder do prefeito nessa Casa, vossa excelência está convidado a nos acompanhar lá, quem sabe na manifestação. Viram a casa daquela senhora? Tem um carro que há 4 meses não pode sair da garagem porque a prefeitura além de não fazer o serviço simplesmente fecha a rua das pessoas!”, criticou.

Amintas também tocou no assunto da empresa responsável pela obra. Informado por moradores, o vereador soube que na casa onde deveriam estar hospedados os funcionários da empresa, apenas 2 trabalhadores estavam presentes.

“A empresa foi embora! Quando eu cheguei lá me mostraram a casa onde estão hospedados os funcionários da empresa e só tinham dois! Eu fiquei com pena de acordá-los porque provavelmente eles levantam cedo, porque imaginem uma obra dessas com apenas dois funcionários? Olhem a situação que esta a zona norte de Aracaju! Mas o prefeito acha que está tudo bem, vereadores da bancada do prefeito acham que está tudo bem! Ninguém venha me pedir que não cite nomes de vereadores aqui porque o que temos é o discurso pra mostrar o descaso. Mamaram durante esse tempo todo na prefeitura! Ou todo mundo foi pro lado do prefeito por amor? Ou foram pro lado de Edvaldo Nogueira porque ele é um bom prefeito pra Aracaju? Vossas excelências sabem porque estão ao lado do prefeito, e o povo de Aracaju precisa saber”, afirmou, revoltado.

Nas imagens trazidas pelo vereador, além de ruas praticamente intransitáveis e críticas severas da comunidade ao caos nas vias, também houveram reclamações a respeito da saúde. Além das manifestações da segunda-feira, outros protestos estão programados pela população do bairro.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar