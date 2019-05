Ministério Público Federal realiza processo de doação de bens

28/05/19 - 14:05:16

São 120 itens do patrimônio do MPF/SE como poltronas, mesas, armários, dentre outros

O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) está realizando a doação de 120 itens do seu patrimônio, divididos em 11 lotes. A relação possui, principalmente, poltronas, mesas, estações de trabalho, armários, dentre outros itens. Podem solicitar a doação instituições públicas federais, estaduais e municipais.

Os órgãos têm até 7 de junho para enviar ofício manifestando interesse. O documento deve ser endereçado ao Secretário Estadual do MPF/SE, podendo ser entregue pessoalmente na sede (Rua José Carvalho Pinto, nº 280, Edifício Aracaju Boulevard, bairro Jardins, Aracaju/SE) ou enviado para o e-mail [email protected]

Os entes da Administração Pública, suas autarquias e fundações públicas devem enviar, além do ofício, o ato de nomeação de autoridade competente para representar o órgão e assinar o Termo de Transferência, além de documento de identificação com foto que conste RG e CPF do habilitado.

O resultado da seleção será publicado em http://www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/doacoes

O edital do processo de doação de bens e a lista completa dos itens a serem doados estão disponíveis no site www.mpf.mp.br/se

Da assessoria