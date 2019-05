‘O Mistério da Libélula’ é o escolhido para o Cine Somese

No próximo dia 04/06, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) exibirá o filme ‘O Mistério da Libélula’ em mais uma edição do Cine Somese. Lembrando que a sessão se inicia pontualmente às 19h no auditório da Instituição e que a entrada é aberta ao público com direito a pipoca e refrigerante.

O filme de 2002 conta a história de um médico, Dr. Joe Darrow, que ficou viúvo após sua esposa morrer tragicamente na Venezuela. Ele acredita que ela esteja tentando falar com ele através de seus pacientes e isso afeta a sua rotina no hospital onde trabalha e além disso é perseguido por misteriosas libélulas. O ator principal da trama é Kevin Costner e tem direção de Tom Shadyac.

Durante toda essa temporada, o Cine Somese, disponibilizará aos participantes um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

