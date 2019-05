Órfãos da Terra- Abner aproveita amnésia de Sara para pedi-la em casamento. Cibele é presa após denúncia anônima de Basma e Helena dá ultimato em Elias

Elias está disposto a resolver sua situação com Missade (Ana Cecília Costa) o mais rápido possível. Depois de passar a noite com sua amante, Helena, o sírio avisa que irá terminar seu casamento com a mãe de Laila (Julia Dalavia). Elias se sente culpado por estar enganando sua família e desabafa com Helena.

Apesar de compreender a situação de Elias, ela avisa que não adianta adiar o confronto com Missade e ainda se mostra impaciente:

“Não existe hora certa para se deixar alguém, Elias. E eu… eu posso não querer esperar tanto tempo, até você tomar uma decisão…”

Elias fica abalado com a declaração de Helena e promete assumir o risco da separação. Ele vai para casa, com a intenção de conversar com Missade. Chegando lá, ele se depara com um cena difícil. A mãe de Laila está chorando, frustrada por não ter conseguido acompanhar as aulas de português nas quais se matriculou:

“Acho que sou burra… Às vezes, as coisas não entram direito na minha cabeça.”