Parceria entre Fundat e Senac visa ampliar a oferta de cursos para a população

28/05/19 - 06:59:52

A presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Edivaneide Lima, se reuniu nesta segunda-feira, 27, com a diretoria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), com o propósito de pautar a parceria já existente entre as instituições e discutir a ampliação da oferta de cursos para a população. Na ocasião, a nova diretoria da Fundat foi apresentada, a fim de fortalecer ainda mais a parceria e estreitar os laços entre as instituições. O objetivo é continuar oferecendo cursos de qualificação do Senac nas Unidades de Qualificação (UQPs) da Fundat, espalhadas pela capital, de forma gratuita, ampliando a capacitação profissional dos aracajuanos.

De acordo com a presidente da Fundação, alinhar os objetivos e perspectivas, juntamente com os parceiros, é de suma importância para aumentar os serviços prestados aos cidadãos. “Viemos provocar mais uma vez o Senac, que sempre foi parceiro da Fundat, para que pudéssemos estabelecer um diálogo ainda mais estreito. Nós vislumbramos bons momentos com esse fortalecimento da parceria, que irá aumentar o leque de cursos com a qualidade do Senac e da Fundat. Acreditamos muito que essa parceria renderá resultados ainda melhores”, afirmou Edivaneide.

Segundo a diretora regional do Senac, Priscila Felizola, todo o trabalho desenvolvido em prol da população é essencial, o qual as parcerias com outras instituições cumprem um importante papel, neste sentido. “Essas parcerias são muito importantes para mantermos o trabalho de assistência social. O Senac tem toda a intenção de manter esse laço com a Fundat para que, juntos, possamos ir por novos rumos, novos caminhos e, com certeza, progredir”, ressaltou Priscila.

Reunião

Participaram da reunião a presidente da Fundat, Edivaneide Lima; a diretora de Formação Profissional (Dirfop) da Fundat, Sandra Rezende; o diretor de Empreendedorismo e Cooperativismo (Direc) da Fundação, José Arnaldo Almeida; a diretora regional do Senac, Priscila Felizola; e o diretor regional adjunto do Senac, Marcos Antônio Barros.

