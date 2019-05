Polícia Ambiental flagra rinha de galos no município de São Cristóvão

28/05/19 - 06:21:47

Policiais Militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram, no último domingo, 26, uma rinha de galos no Loteamento Maria do Carmo III, município de São Cristóvão.

Por volta das 16h, integrantes do PPAmb receberam denúncia, via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), sobre maus-tratos aos animais no Loteamento Maria do Carmo III.

No local, a guarnição flagrou uma rinha com dois galos em situação de maus-tratos. Os donos da rinha foram identificados e afirmaram não saber que o ato configurava um crime ambiental.

Diante do flagrante, os animais foram apreendidos e os dois homens assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental, previsto no artigo 32 da Lei da Lei 9.605/98( Lei de Crimes Ambientais).

Fonte e foto PM