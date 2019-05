Polícias Civis de 21 estados e do DF deflagram Operação Cronos II

28/05/19 - 08:50:26

Força-tarefa é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil

A Polícia Civil de Sergipe participa, nesta terça-feira (28), da Operação Cronos II, que cumpre no Estado mandados de prisão contra autores de homicídio e feminicídio

Com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), a operação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). O monitoramento da operação é realizado direto do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília (DF).