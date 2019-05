Por educação e aposentadoria, população vai às ruas de Aracaju no dia 30/5

28/05/19 - 05:32:44

por: Iracema Corso

Em defesa da Aposentadoria e da Educação Pública, na próxima quinta-feira, dia 30 de maio, estudantes, professores, sindicalistas e trabalhadores ocupam as ruas de todo Brasil no ato ‘Contra os Cortes na Educação e Contra a Reforma da Previdência’. Em Aracaju, a concentração para o protesto está marcada para as 15h na Pça General Valadão.

Depois da Greve Nacional da Educação, convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação (CNTE) no dia 15 de maio, que mobilizou milhões de pessoas em todo país, e ficou marcada nas redes como hashtag #TsunamiDaEducação, a UNE achou importante convocar outra mobilização antes da greve geral do dia 14 de junho. O objetivo é ganhar mais apoio da população na luta contra a reforma da Previdência e em defesa da educação. Em todo o Brasil, o movimento sindical vai participar do protesto

Em Sergipe, o protesto é construído, entre outras organizações, pela CUT, CTB, UGT, CSP/Conlutas, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, ADUFS, SINTUFS, SINDIPETRO, Mandato do deputado federal João Daniel (PT), Mandato do deputado estadual Iran Barbosa (PT), Oposição Petroleira (FUP), CNB, Psol, AssIBGE, SINTESE, Levante Popular da Juventude, Sindifisco, Sinditic, PCB/UJC e Coletivo Quilombo/UNE.

Presidente da CUT/SE, o professor Dudu afirmou na reunião para construção do protesto que toda a população pode e deve participar, pois a Reforma da Previdência atinge também os aposentados e toda a juventude brasileira será prejudicada com os cortes no ensino público. “Esta luta vai ser longa e precisamos de muita unidade até a vitória”.

Com informações da CUT Nacional

por: Iracema Corso