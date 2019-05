Presidente da Ebserh conhece instalações HU da Universidade Federal

28/05/19 - 08:28:09

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), recebeu nesta segunda-feira, 27, a visita do presidente da Ebserh, Oswaldo Ferreira. Além do presidente, representaram a Ebserh na visita o Diretor de Atenção à Saúde, Giuseppe Gatto, e a coordenadora de Formação Profissional Caroline Valero.

A equipe inaugurou as instalações da Agência Transfusional do HU-UFS, que a partir de junho passa da classificação nível I para a nível II, introduzindo serviços como o armazenamento de bolsas de sangue por mais de 24 horas. O ambiente foi climatizado e passou por adequações estruturais, proporcionando mais conforto e atendendo às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a mudança de nível.

Esta foi a primeira visita do presidente Oswaldo Ferreira ao HU-UFS. Na oportunidade, a superintendente do HU-UFS, Angela Silva, fez uma breve apresentação sobre o hospital, com foco nas ações voltadas ao ensino e pesquisa. “Os nossos principais desafios para 2019 nesta área são o funcionamento do mestrado profissional, o aumento do número de pesquisas no núcleo de pós-graduação relacionadas às necessidades do HU e melhorias na infraestrutura para a graduação e residências”, pontuou a gestora.

Necessidades

Já na área de Atenção à Saúde, Angela destacou como desafios a melhoria na resolutividade da assistência, o funcionamento pleno dos serviços assistenciais de oncologia, transplantes e ortopedia de alta complexidade e a integração entre a assistência e o ensino e pesquisa.

Sobre a expansão da infraestrutura, os principais pontos apresentados foram a conclusão da Unidade Materno Infantil, a ampliação do refeitório, a manutenção do prédio central (hospital), a ampliação do Ambulatório, a reforma do Laboratório de Análises Clínicas e a instalação de um elevador no prédio central, que hoje só possui um elevador que comporte macas.

Junto a membros da Governança do HU-UFS, a comitiva percorreu os diversos ambientes do prédio central (hospital), do Anexo Hospitalar e Ambulatório.

Desafios

Para o presidente da Ebserh, não há dúvidas sobre os desafios encontrados em cada hospital filial da Ebserh. “Temos consciência desses desafios, enxergamos claramente a necessidade de apoio. Temos que fazer o nosso papel, de maneira a levar um pouco mais da presença de Brasília, da Ebserh Sede, aos outros estados. Nossa posição é conseguir ajudar a todos os hospitais filiais da Ebserh e prestar o melhor serviço possível”, declarou.

Oswaldo Ferreira aproveitou para falar sobre contratação de pessoal. “Essa é uma questão muito importante, temos buscado de uma maneira direta contratar quem já está concursado dentro do número de vagas em cada concurso. Vamos contratar todos esses. Nosso raciocínio é sempre poder cumprir com essa tarefa, dependendo sempre da autorização do Ministério da Economia”, reforçou.

“A Ebserh não tem nenhum hospital, os hospitais são das universidades. Somos apenas coadjuvantes, com o objetivo de ajudar e proteger, e estamos empregando esforços para cumprir as nossas principais tarefas”, complementou.

Nesta terça-feira, 28, a comitiva da Ebserh segue para o Hospital Universitário de Lagarto. No dia seguinte, a visita será ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, em Maceió (AL).

Sobre a Rede Hospitalar Ebserh

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde outubro de 2013. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Hospitalar Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Por Andreza Azevedo

