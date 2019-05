SES renova e amplia contrato com Ebserh para a oferta de especialidades no HU de Lagarto

28/05/19 - 16:37:34

A nova contratualização garante a assistência de urgência e emergência ampliando, também, o leque de ações para a assistência ambulatorial com 35 especialidades

O secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, assinou nesta terça-feira, 28, contrato com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), para a prestação de serviços de saúde pelo Hospital Universitário de Lagarto (HUL). A nova contratualização garante a manutenção do serviço de atendimento de urgência e emergência e amplia o leque de ações para a assistência ambulatorial de especialidades e, mais adiante, as cirurgias eletivas.

O Estado é o gestor dos serviços ofertados pelo Hospital Universitário de Lagarto, de modo que são regulados pelo Complexo Regulatório, como serão também as novas modalidades que passarão a ser ofertadas. O novo contrato, segundo o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, foi construído a partir da leitura das necessidades de saúde da região de Lagarto e do potencial instalado da unidade hospitalar.

Representando o governador Belivaldo Chagas no ato de assinatura, Valberto de Oliveira, destacou a importância da parceria com a Ebserh. “Reconhecemos a importância do Hospital Universitário de Lagarto, não só como um hospital escola, mas como um prestador de serviço para a população que utiliza o Sistema Único de Saúde. É orientação do governador que a secretaria envide todos os esforços possíveis para ampliar e qualificar a oferta, melhorando a saúde dos sergipanos”, declarou.

O reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Ângelo Antonielle, destacou os esforços da Secretaria de Estado da Saúde para ampliar o leque de serviços a serem ofertados para a região de Lagarto, salientado o papel da unidade na formação de novos médicos.

“Reconhecemos o empenho do governador Belivaldo Chagas na parceria que faz funcionar este hospital, que representa uma alavanca de desenvolvimento da saúde da população da região e de todo Estado. Mas, sobretudo, esta unidade é também fundamental para a formação do nosso aluno, seja na graduação, mestrado ou residência, para daqui a cinco ou 10 anos, possamos colher bons frutos”, disse.

O presidente da Ebserh, Osvaldo de Jesus Ferreira, prestigiou a assinatura do contrato. “Devo dizer que para nós é missão cumprir com a nossa tarefa, que é fazer o bem e fazer o bem prestando assistência de qualidade às pessoas que buscam os nossos recursos para resolverem os seus problemas de saúde. Esta é a missão da Ebserh e louvo a parceria com o governo do Estado, que permite-nos crescer na oferta de serviços”, enfatizou.

Ampliação de serviços

O superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, professor Valter de Santana Filho, afirmou que o contrato renovado eleva a unidade hospitalar a um novo momento. “A contratualização nos permite ampliar serviços e fortalecer a Atenção Especializada do município e da região, ofertando um cuidado melhor aos usuários. Além das ações que já desenvolvíamos, agora iremos ofertar 35 especialidades ambulatoriais e cirurgias eletivas”, concluiu.

Participaram da solenidade de assinatura do contrato a deputado estadual Gorete Reis, vereadores do município, representantes do Exército, o bispo emérito de Propriá, Dom Mario, o ex-prefeito da cidade, Cabo Zé, o diretor de Atenção Integral à Saúde da SES, João Lima, o diretor da Fundação Hospitalar de Saúde, Ives Gonçalves Déda, e outras personalidades da região.

Fonte e foto SES