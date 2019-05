Sindicato dos Radialistas de Sergipe visita o Senador Rogério Carvalho

28/05/19 - 05:43:35

Em mais um encontro buscando a aprovação do PLC 153/2017, os dirigentes do STERTS, Fernando Cabral e Marcia Meirellys, estiveram com o Senador Rogério Carvalho do PT, nesta segunda feira, na oportunidade o parlamentar sergipano assumiu o compromisso de votar pela aprovação do projeto que institui a identidade nacional dos Radialistas brasileiros, que tramita na CCJ do senado federal, com a relatoria já designada ao Senador Alessandro Vieira do partido cidadania de Sergipe.

Vale ressaltar que o projeto já foi aprovado em duas comissões do Senado Federal, na CAS e CCT. Neste momento, é fundamental o apoio incondicional dos parlamentares sergipanos para a aprovação desse projeto, levando em consideração a sua importância para os radialistas do Brasil.

A direção do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, agradece o apoio e comprometimento do Senador Rogério Carvalho ao projeto e antecipadamente agradecemos o voto favorável do parlamentar a esta causa tão importante para os profissionais de todo o país.

A luta continua. O Sindicato somos todos nós!

Fonte e foto assessoria