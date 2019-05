Sindicatos dos Radialistas emite Carta de Canindé do São Francisco

28/05/19 - 16:12:35

Radialistas brasileiros, Federação dos Radialistas, entidades de ensino, entidades sociais, juristas participantes do Congresso Estadual de Radialismo em Sergipe realizado no período de 24 a 26 de maio de 2019 no município de Canindé do São Francisco com o tema O radialista e as novas tecnologias.

Veem a público se manifestar:

1- Repudiar o decreto número 9329/2018 que extinguiu 69 funções do quadro anexo da lei 6615/1978, funções estas que na prática continuam existindo e estão sendo cumuladas por profissionais que exerciam outras atividades sem serem remunerados pelas atividades extras desenvolvidas. Ademais, o referido decreto fere a Constituição Federal;

2- Dizer não a Reforma Previdenciária da forma que esta sendo proposta sem que antes se cobre dos grandes devedores, se elimine os privilégios dos poderes Legislativo e Judiciário e apresente os estudos que embasaram a atual proposta da reforma;

3- Funcionalidade das rádios comunitárias nos termos propostos pela legislação vigente.

4- Fomentar a participação dos empregadores nos encontros promovidos pelos sindicatos para conhecer a realidade dos trabalhadores;

5- Diante da instabilidade econômica vivida no presente, que se busque estreitar as relações entre empresários e trabalhadores respeitando o instrumento coletivo estabelecido pelo sindicato da categoria.

Nós trabalhadores e trabalhadoras formadores de opinião exercendo a força da comunicação, exigimos daqueles que nos representam e da corte suprema que o decreto supra arguido seja anulado ou revogado. No mais continuaremos mobilizados em unidade e luta, e no combate ao nosso inimigo comum – a injustiça. Para a construção de um país com uma sociedade justa, solidária e sustentável.

Aprovado pelo plenário do Congresso Estadual de Radialismo.

Canindé do São Francisco, 26 de maio de 2019

Fonte e foto assessoria