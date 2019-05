Verão 90- Mercedes diz a Janaína que não prejudicará João caso ela se afaste de Herculano. Moana volta da temporada no exterior

28/05/19 - 20:44:02

Herculano conta a João que viajará para Hollywood. Jerônimo pede a Vera que reserve um quarto para Vanessa no mesmo hotel de Quinzinho. Herculano se despede de Janaína. Jerônimo apaga a fita do programa de Dandara para impedir que ela viaje com Quinzinho. Murilo divulga em seu programa que Raimundo está falando mal do restaurante de Janaína.

Fonte/Foto: globo.com