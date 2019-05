29/05/19 - 18:29:24

Notícia sobre André se alastra

A notícia da nomeação de André Moura (PSC-SE) para secretaria em chefe da Representação do Rio de Janeiro em Brasília, divulgada em primeira mão pelo Faxaju Online alastrou-se com muita rapidez em Sergipe.

*** Segundos depois da informação a imprensa sergipana telefonou para André, principalmente radialistas ansiosos por entrevistas.

Interesses políticos superaram

As redes sociais se encheram de elogios a André Moura e havia unanimidade de que a sua nomeação foi melhor para o Rio de Janeiro e lamentaram a perda de Sergipe.

*** Mas a questão política afastou André de qualquer participação no Governo, para não ferir interesses de grupo.

Prefeitos fazem elogio

Um prefeito de cidade da região Sul, ligado ao Governo disse, em Brasília, ontem, que foi André Moura quem “salvou” a maioria dos municípiosa maioria dos municrerno disse, em Brasmentou a perda de sergipe

Rodovias movem Sergipe

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que a situação das rodovias federais que cortam Sergipe foi uma pauta que levou ontem a bancada do Estado ao Ministério da Infraestrutura.

*** Deputados federais e estaduais, senadores, membros do governo do estado estão interessados nas obras da BR 101 e da BR 235, principalmente.

O senador Rogério Carvalho diz que Bancada de Sergipe negocia a retomada das obras das BR’s no estado e Senador Rogério Carvalho propôs a duplicação da SE-270 que liga Lagarto à BR-101.

O município de Lagarto é importante para Sergipe por seu comércio, indústria e pecuária.

O deputado Gustinho Ribeiro admitiu ontem que “não há crescimento se não houver harmonia, diálogo e fortalecimento dos poderes. Nosso recado é: o parlamento é essencial para o crescimento do país”.

*** Foi do parlamento que nasceu nossa Constituição e é com ele que vamos retomar o potencial econômico do Brasil, lado a lado”. E pergunta: “Estão comigo”?

Primor de informação

O G1 de Brasília exibiu ontem um primor de informação: “Show de Gabriel Diniz em Belém é cancelado após morte do artista em acidente de avião”.

*** Fernando [@Silvio_MKT] ironiza: “Dá pra levar a sério um jornalismo desses”?