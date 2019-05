André Moura é novo secretário chefe do Rio de Janeiro na representação de Brasília

29/05/19 - 13:01:28

O ex-deputado federal André Moura (PSC) assume nesta quarta-feira (29) o cargo de secretário chefe da Representação do Rio de Janeiro em Brasília. Moura aceitou o convite que lhe foi feito pelo governador daquele Estado, Wilson Witzel, também do PSC, que chega a Brasília por volta das 15 horas de hoje para dá posse ao seu mais novo auxiliar.

André Moura passa, agora, a ter responsabilidade para captação de recursos junto ao Governo Federal para construção de obras e ações de interesse do Rio de Janeiro, além de acompanhar emendas de interesse daquele Estado tanto na Câmara quanto no Congresso, além de atuar em todas as áreas de interesse do Governo do Rio de Janeiro.

Uma das tarefas mais importantes do ex-deputado André Moura será buscar recursos junto ao Governo Federal e à iniciativa privada e atuar no Congresso para acompanhar todos os trâmites de projetos para o Rio. De Brasília, onde se encontra, André Moura disse que “gostaria de fazer isso por Sergipe, mas como técnico tenho compromissos direto com o Estado do Rio.

Aandré Moura disse, entretanto, que nada “impede que ele também ajude Sergipe em Brasília, mas a partir de agora meu compromisso será exclusivamente com o Rio de Janeiro”. No final, André Moura brincou: “agora farei a ponte aérea Sergipe, Brasília e Rio de Janeiro”.