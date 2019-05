BR 101: MINISTRO GARANTE CONCLUIR DUPLICAÇÃO DO TRECHO SERGIPANO EM 2020

29/05/19 - 16:26:40

Reunião aconteceu com o deputado Zezinho Sobral, Comissão da Alese e bancada federal de Sergipe

A luta pela conclusão das obras de duplicação da BR 101 em Sergipe teve mais avanços. O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou nesta quarta-feira, dia 30, de uma reunião no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, com o ministro Tarcísio Soares, a equipe diretiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), membros da Comissão Temporária de Representação Externa da Assembleia Legislativa de Sergipe e a bancada federal.

De acordo com o parlamentar, o encontro foi oportuno para receber detalhes e previsões de toda estruturação e da extensão do empreendimento de infraestrutura rodoviária em Sergipe, além das melhorias para a BR 235.

“O ministro da Infraestrutura e a direção do DNIT assumem o compromisso de retomada de toda a obra na BR 101 Norte este ano e com a conclusão de 25 km de duplicação e encabeçamento das pontes até Propriá. Para o ano que vem, o foco é aportar recursos suficientes e, assim, ter a finalização. A luta continua e com sucesso! Agradeço a toda classe política e a população sergipana por somar forças para resolver essa problemática”, sinalizou o deputado Zezinho Sobral.

Participaram da reunião os senadores Maria do Carmo Alves, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, os deputados federais Bosco Costa, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri, Fábio Reis, Valdevan Noventa, os deputados estaduais Luciano Bispo, Dilson de Agripino, Zezinho Guimarães e Talysson de Valmir e o superintendente do DNIT em Sergipe, Gustavo de Felippo.

A BR 101 tem 206 km de extensão em Sergipe e 104 km compreendem o trecho da duplicação. Em reuniões anteriores, o deputado foi informado que o DNIT está retomando todo o processo de recuperação, restauração, manutenção e estruturação da extensão do empreendimento de infraestrutura rodoviária em Sergipe, incluindo as pontes e as cabeceiras. Já foram destinados, até o momento, R$ 20.168.043,00 para manutenção das BR-101/SE e BR-235/SE, e R$ 18.681.241,00 para construção da BR-101/SE do trecho Pedra Branca até a divisa Sergipe e Alagoas.

Na opinião do deputado Zezinho Sobral, os esforços na Assembleia e a forte adesão dos parlamentares à Comissão mostram compromisso de toda classe política em encerrar este impasse que já dura cerca de vinte anos.

“O atraso das obras de duplicação do trecho Norte da BR 101 em Sergipe causam transtornos à população há anos. Essa luta pela conclusão da BR 101 é do povo sergipano. A atuação da Comissão Temporária de Representação Externa está forte e tenho certeza que esse impasse será resolvido muito em breve. Vamos continuar firmes e vigilantes, acompanhando cada passo”, destacou o deputado Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria