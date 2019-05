Caio Natividade fatura medalha de Prata no MS Open de Tênis

29/05/19 - 06:32:53

De 16 a 24 de maio, no Centro de Excelência de Tênis (CET), os alunos do professor Caio Santana fizeram bonito no MS Open de Tênis, que reuniu 300 atletas sergipanos e também dos estados de Alagoas e Bahia.

O colega Caio Natividade deu um show de Tênis e levou a medalha de Prata pra casa. A atleta Juliana Gama, esposa do colega Daniel Gama, foi campeã da competição e faturou a medalha de Ouro. O próprio Daniel Gama e o professor Caio Santana tiveram boa participação e chegaram às semi-finais. O colega André Ricardo também jogou bem e perdeu para o campeão do torneio.

“Este foi um dos torneios do Circuito Sergipano de Tênis. Nossos alunos conseguiram se posicionar bem. Caio só não vai jogar Tênis nos Jogos Regionais porque já está inscrito em duas outras modalidades, mas no Circuito Sergipano de Tênis ele está bem posicionado, na 4ª colocação, enquanto Juliana é campeã e ocupa a 1ª colocação no ranking”, explicou o professor.

A partir do projeto APCEF/SE Team, a Associação do Pessoal da Caixa está reunindo uma boa galera para treinar Tênis de Quadra, de segunda a sexta em turmas de até cinco pessoas e horários das 16h às 22h.

Por Iracema Corso

Foto assessoria