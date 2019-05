Cursos da Valdice Teles nos CEUs têm inscrições prorrogadas

Buscando fomentar o ensino artístico e cultural no município de Aracaju, a Prefeitura Municipal, através da Escola de Artes Valdice Teles (EAVT), unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), prorrogou o período de matrículas para os novos cursos que serão ofertados nos Centros de Arte e Esportes Unificado (CEUs) dos bairros 17 de Março e Olaria. As inscrições estão abertas até o dia 14 de junho.

Além dos já ofertados na sede da Valdice Teles, os moradores do 17 de Março e Olaria terão a oportunidade de participar de outros cursos. Divididos entre os turnos da manhã e da tarde, os cursos ofertarão, ao todo, são 545 vagas, 355 no CEU da Olaria, e 120 no do 17 de Março.

No Centro do bairro Olaria serão ministrados os cursos de Dança Contemporânea e Jazz, para pessoas acima de 15 anos; Dança Afro, dos 14 aos 35 anos de idade; Capoeira, dos 7 aos 18 anos; Musicalização Infantil, dos 7 aos 11; Percussão, para o público acima dos 12 anos; Teatro Infanto-Juvenil, dos 9 aos 14; além dos cursos de Consciência Corporal e Teatro para o público da terceira idade.

Já no CEU do 17 de Março, estão abertas as inscrições para os cursos de Teatro, para pessoas de 15 a 40 anos; Ballet, dos 6 aos 40 anos de idade; Capoeira, dos 7 aos 18 anos; e Dança para a terceira idade.

Os interessados deverão comparecer aos CEUs de cada bairro, das 9h às 12h e das 14h às 16h, levando documento oficial com foto e comprovante de residência.

29/05/19 - 06:44:40