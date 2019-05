Democracia não resiste a duelos

29/05/19 - 00:01:39

Diógenes Brayner – [email protected]

Há necessidade urgente de um equilíbrio entre os Poderes. Uma democracia não resiste a um duelo entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Há necessidade de se deixar de lado vaidades, rancores e ódios que, somados, provocam uma ruptura na convivência pacifica que sustenta a vida da República. Percebe-se uma disputa para impor força desnecessária à recuperação de um Brasil que titubeia entre a seriedade e a bagunça institucional, capaz de levar a um descalabro que se torne insustentável.

A sociedade não pode ser vítima da insensatez de quem está posto para oferecer maior segurança e solução para uma crise econômica, política e social, a qual começa a descambar para um estado de degradação moral, que termina provocando um regime de exceção, que atemoriza a democracia, hoje por um triz, empurrada de cima para baixo por fascistas que preferem conviver em eterna submissão a um regime autoritário, que hoje parte dos militares abomina.

Vive-se em uma situação que se acalenta a corrupção, a obscenidade, o desmando, o desequilíbrio mental, a violência e a ilegalidade oficializada por alguns loucos que lhes foram dado o Poder. Não se pode incentivar tanto à insensatez porque, nesse clima de intolerância, o povo é que sai perdendo. Sinceramente, não dá para imaginar quem vai “atirar a primeira pedra”, mas é preciso que alguém de mente sã o faça em benefício de um Brasil estarrecido com os rodopios de quem o comanda.

Há um medo generalizado das pessoas que desejam viver em um País minimamente sério. E o que se percebe é o crescimento do medo que a “coisa perca o controle”. O Brasil vive uma crise crônica. Há ausência de sentimento para que se chegue à ordem e se devolva a confiança de uma gente perdida entre forças que zelam e torcem pela catástrofe social. Nesse momento não interessa tendências políticas e partidárias, esquerda radical ou centrão rebelde, o importante é buscar um mínimo de consenso para que País saia dessa “roleta russa”, que a qualquer momento pode fazer explodir os miolos de todos nós.

Há necessidade de uma reflexão sobre o que está acontecendo e tentar definir rumos que possam evitar o pior para todos, dentro de uma reestruturação democrática, para que não se resvale para um golpe que, se provocado, pode acontecer e implantar um retrocesso que precisará de mais 50 anos para recuperar o estrago que fatalmente provocará.

Fórum sobre PPPs

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está em São Paulo desde ontem e participa de Fórum sobre as Parcerias Público Privadas (PPPs) junto com colegas de outros Estados, e terá palestras de ministros e do presidente do BNDES.

*** Belivaldo Chagas defende as PPPs para investimentos em áreas importantes para a população, onde os recursos públicos não conseguem viabilizar.

Acaba relação de amizade

O conselheiro Clóvis Barbosa, (foto) do TCE, disse ontem ao radialista George Magalhães, em entrevista à Fan FM de Carmópolis, que não existe mais relação de amizade entre ele e o governador Belivaldo Chagas.

*** A destinação de recursos do TCE-SE ao Governo para a compra da carreta do câncer, “azedou” de vez o relacionamento.

Não tem tempo de lembrar

O governador Belivaldo Chagas (foto), que está em São Paulo participando do Fórum sobre PPPs, respondeu que está tão preocupado com as questões do Estado, que não tem nem tempo de lembrar da existência de Clóvis Barbosa.

*** Até porque a Carreta do Câncer está atuando em Sergipe, atendendo a população e é caso resolvido. Discutir isso é perder tempo.

Sergipe perdeu a chance

O BNDES fez estudos para várias companhias de saneamento em todo o Brasil, mas Sergipe perdeu a chance de fazer o seu. Mas o governador Belivaldo Chagas já disse que não vai abrir mão desse estudo em Sergipe.

*** Quanto à privatização do Deso a informação é que o governo não pensa nisso.

Sobre PDV do Deso

A Deso abriu a possibilidade de Pedido de Demissão Voluntária (PDV) e muita gente aderiu. O prazo para adesão terminou dia 30 de abril e somou R$ 30 milhões para a Companhia pagar as vantagens propostas.

*** O Governo já está trabalhando recursos para cumprir isso.

Reunião para definição

Na segunda-feira houve reunião na sede do Deso com o pessoal que aderiu à proposta do PDV, para explicar como iria proceder a Companhia para atender a todas as vantagens propostas.

*** Alguns que aderiram ao PDV desistiram no decorrer da reunião. A maioria que desistiu tem salários mais baixos…

Um assessor do prefeito

Um amigo do prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (foto), atendeu seu telefone e ouviu: “aqui é um assessor do futuro prefeito da cidade”. O celular era de Adailton Souza e quem avisava era o próprio Valmir.

*** A brincadeira revela que Adailton é o candidato a prefeito de Itabaiana, com apoio de Valmir.

Sobre Eduardo Amorim

O ex-senador Eduardo Amorim (foto), do PSDB, é um nome que foi citado como candidato a prefeito, mas não se expandiu. Os seus próprios aliados o acham muito quieto e sem demonstrar interesse pela disputa.

*** Além disso, Eduardo nunca tratou de sua candidatura publicamente…

Sobre os Mendonça

Segundo informações ainda de Itabaiana, o grupo liderado pela deputada Maria Mendonça teria se afastado do ex-senador Amorim e não o apoiaria a prefeito.

*** O nome seria o da vice-prefeita Carminha Mendonça.

PSB esteve com Lula

Dirigentes do PSB nacional visitaram o ex-presidente Lula na Polícia Federal em Curitiba e a conversa foi sobre a unidade dos dois partidos em todos os Estados, principalmente nas Capitais.

*** Esse trabalho seria feito pelas direções nacionais dos dois partidos, para uma composição visando às eleições municipais do próximo ano.

Uma constatação, apenas

Em Sergipe, o PT e o PSB já conversam há algum tempo sobre uma composição para a sucessão municipal de Aracaju, através do vice-presidente nacional do partido, Márcio Macedo, e do ex-deputado federal Valadares Filho (foto).

*** Se prevalecer o entendimento levantado no encontro com Lula, a aliança em Sergipe já tem meio caminho andado.

Sobre Diretório Municipal

Ex-governador Jackson Barreto (foto), do MDB, telefonou para o deputado Garibaldi Mendonça (MDB) e perguntou se ele queria integrar o Diretório Municipal do partido. A convenção será realizada na próxima sexta-feira.

*** Garibaldi respondeu simplesmente que “não interessava”. Ele já foi presidente da Municipal e ficou sentido com a forma como fizeram a mudança.

Não descarta sair e nem ficar

O deputado Garibaldi Mendonça disse ontem que não descarta deixar a legenda ou permanecer nela. Acha que ainda falta muito tempo para que isso aconteça e prefere fazer uma análise mais tranquila sobre uma medida a tomar.

*** Fez questão de dizer que não tem nada contra Jackson Barreto.

Conversa com Lupi

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi (foto), já avisou que qualquer conversa que venha a ter com o prefeito Edvaldo Nogueira sobre filiação no partido, será na presença do presidente regional, deputado federal Fábio Henrique.

*** Edvaldo vai estar com Lupi ao retornar de viagem, enquanto o PDT conversa com outras legendas para composições.

Candidato em Socorro

Fábio Henrique não descarta disputar a Prefeitura de Socorro, mas não fala sobre isso agora, porque considera muito cedo para uma decisão.

*** Dentro do seu bloco político, o seu nome é que tem maior chance para disputar.

Não gosta de frescura

O subtenente Edgard Menezes diz que qualquer faixa que provoque poluição visual em qualquer cidade, tem que ser retirada, mas se for sobre gay é um problema tão grande que sai em rede nacional.

*** Não sou homofóbico, mas de frescura eu não gosto.

Deu nos grupos sociais

///Unidade é o cacete – Ciro Gomes roubou a cena em debate com Maria do Rosário num evento intitulado Congresso Nacional de Policiais Antifascismo, realizado na Universidade Federal de Pernambuco.

*** O ex-presidenciável queixou-se das críticas que recebeu da esquerda por ter dito que Lula estava preso, condenado em segunda instância. Segundo ele, “se não fizer uma defesa patológica do Lula, vai ser chamado de traidor”.

*** “Quem não vê a realidade é louco, quem não vê a realidade é pirado. Eu conheço vocês. Unidade é o cacete”, declarou.

///Bloqueio de R$ 128 milhões – A Justiça Federal, em São Paulo, determinou o bloqueio imediato de até R$ 128 milhões do ex-senador e atual deputado federal Aécio Neves. A decisão é do juiz federal João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e se refere à suposta vantagem ilícita obtida pelo então senador entre os anos de 2014 e 2017.

***Além disso, o magistrado também atendeu ao pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e determinou o bloqueio de cerca de R$ 226 milhões em ativos financeiros de outros 15 investigados e de cinco empresas.

///Não aguenta o tranco – Em entrevista ontem ao Estadão, a deputada Tabata Amaral (PDT) se queixou da polarização que, segundo ela, “trava o Congresso por dias e dias” e definiu o processo como “frustrante”.

*** A jovem deputada do PDT-SP também acusou Jair Bolsonaro de não estar “aguentando o tranco da dificuldade que é ser um líder” e de não entender que negociação com os congressistas pode ser “feita da forma certa, mas dá muito trabalho”.

///Jovem Pan demite Villa – Crítico do governo Jair Bolsonaro, o apresentador da Jovem Pan Marco Antonio Villa foi demitido da emissora. O afastamento seria decorrente das críticas à gestão do atual presidente e membros como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o escritor Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro.

*** Com a demissão, a Jovem Pan torna-se explicitamente bolsonarista, de olho em verba publicitária. Villa foi porta-voz da extrema-direita no processo que terminou com o golpe contra Dilma Rousseff, em 2016. Agora a direita começa a punir quem se mostra contra suas políticas. A liberdade de expressão está definitivamente em xeque.

Um bom bate-papo

PDT reúne-se – O deputado federal Fábio Henrique (PDT) participou ontem de reunião do diretório nacional do seu partido. Em pauta a situação política do país.

Voo lotado – O voo de ontem direto a Brasília levou a maioria dos parlamentares federais, além de prefeitos e assessores, que começaram a trabalhar ontem.

Trabalha muito – O ex-governador Jackson Barreto trabalha muito esta semana organizando a convenção do MDB, que se realiza sexta-feira.

Ajuda na construção – O ex-secretário Cicinato Jr., vai ajudar na construção do MDB em todo o Estado. Atende a convite de Sérgio Reis.

Recupera gado – Polícia Militar consegue recuperar gado furtado no assentamento Cuiabá, em Canindé do São Francisco, depois de ação na região.

Fica no partido – O deputado Gilmar Carvalho (PSC) decidiu que permanecerá no partido e que disputa a prefeitura de Aracaju no próximo ano.

Incentivo e apoio – Gilmar disse que sente nas ruas o incentivo e apoio do eleitorado e mantém a disposição de ir para as eleições no próximo ano.

Ações policiais – Segundo informa Andréa Sady, do G1, Governo pede que STF libere ações policiais dentro das Universidades.

Pedido de destaque – Segundo o Noblat, em seu blog, por falta de quorum, não se votou o pedido de destaque para que o COAF tirado de Moro voltasse para Moro..