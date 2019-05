DENARC APREENDE MAIS ANABOLIZANTES E DROGAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

29/05/19 - 09:21:35

As apreensões foram feitas nos dias 27 e 28 de maio

Agentes do Departamento de Narcóticos (DENARC) prenderam na tarde desta segunda-feira, 27, no conjunto Dom Pedro, zona oeste de Aracaju, Gustavo Silva Leite, conhecido como “Pantera”, de 37 anos.

Segundo o delegado André Baronto, após o recebimento de informações anônimas, os policiais realizaram campanha com o objetivo de interceptar uma entrega de anabolizantes que ocorreria no bairro Inácio Barbosa.

Com a abordagem, foi constatado que o motoboy estava apenas prestando serviço de entrega e os agentes seguiram para a casa do remetente onde apreenderam uma quantidade maior de anabolizantes em poder de Gustavo Silva Leite. O suspeito foi preso e encaminhado ao Denarc onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Já na tarde desta terça-feira, 28, os policiais do Denarc realizaram diligência no município de Nossa Senhora do Socorro, onde apreenderam várias “buchinhas” de maconha e pinos de cocaína. Os proprietários do material aprendido estão foragidos, mas já foram identificados.

Fonte e foto SSP