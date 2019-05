Dia do Desafio visa mobilizar a cidade para a prática de atividades físicas

29/05/19 - 06:40:09

Nesta quarta-feira, 29, acontece o Dia do Desafio, competição entre cidades que tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas. Em 2019, a capital volta a disputar com a cidade paulista de Piracicaba e ganhou ainda mais uma concorrente, a cidade de Edogawa-Ku, no Japão. O evento mundial é promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), e é uma iniciativa da The Association for International Sport for All (Tafisa), no Brasil, coordenado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).

Para o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Antônio Hora Filho, a expectativa é das melhores, já que Aracaju tem no histórico a boa colação no ranking, além de ser reconhecida como uma cidade que estimula o bem-estar e qualidade de vida da população. “Nos reunimos com parceiros, organização governamentais e não governamentais com a sociedade civil de maneira geral para criar esse vínculo que possibilidade, não somente um lugar no ranking, mas uma cultura de mudança de hábito para a melhoria da saúde e qualidade de vida”, frisou.

Na 25º edição do evento, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp), desenvolveu um sistema exclusivo (www.desafioaju.com.br) para que qualquer pessoa, empresa ou instituição possa fazer o registro da atividade física e, assim, seja computado o número geral de pessoas mobilizadas por toda a capital durante o Dia do Desafio. “É preciso destacar que isso só poderá ser feito nesta quarta-feira, que é o Dia do Desafio. Depois de fazer esse registro, se quiser, poderá enviar uma foto, mas, é opção do participante. Inclusive, incentivamos que envie fotos para que possamos divulgar nas redes sociais e estimular outras pessoas”, explicou o coordenador de Alto Rendimento da Sejesp, Sérgio Thiessen.

No ano passado, a capital sergipana alcançou a sétima colocação no ranking nacional, com 24% dos cidadãos participando. Para estimular a participação de ainda mais pessoas e ampliar os bons resultados, a Prefeitura de Aracaju preparou uma série de ações para mobilizar a população, em parceria com instituições públicas e privadas da capital, além de clubes de corrida e ciclismo.

Assim, algumas empresas e instituições de ensino interromperão suas atividades em momentos específicos para realizar atividades, clubes de corrida e ciclismo reunirão praticantes, grupo de idosos serão mobilizados, escolas de ensino formal e de esporte farão atividades, além dos órgãos e empresa municipais que estimularão funcionários em dados horários para a realização de atividades físicas.

Nas unidades da Prefeitura de Aracaju, as atividades vão acontecer no centro administrativo, em escolas da rede municipal, unidades de saúde e nos polos da Academia da Cidade, entre outros locais.