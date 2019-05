POLÍCIA ENCONTRA NOVOS DESTROÇOS DO AVIÃO QUE CAIU E MATOU GABRIEL DINIZ

29/05/19 - 13:27:05

A Polícia Federal deslocou uma equipe até o município de Estância/SE, onde ocorreu um acidente aéreo envolvendo a aeronave de propriedade do AEROCLUBE DE ALAGOAS, na qual estavam a bordo os pilotos ABRAÃO FARIAS, LINALDO XAVIER RODRIGUES e o cantor GABRIEL DINIZ, para colher informações do fato e periciar o local do acidente.

No local, foram arrecadados documentos da aeronave e pertences das vítimas. Os documentos serão analisados em conjunto com as demais informações obtidas e os bens particulares serão restituídos aos familiares das vítimas.

Ontem, 28/05/2019, os Policiais Federais deram continuidade à coleta de informações, acompanhando os trabalhos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA e auxiliando na retirada de peças da aeronave do local do acidente.

Neste momento, a atuação da Polícia Federal tem por objetivo realizar levantamentos preliminares para subsidiar a instauração de Inquérito Policial e verificar se houve a prática de crime.

Comunicação Social-SR/SE