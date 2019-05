Goretti defende Dia da Policial e homenageia a subtenente Eliane

29/05/19 - 14:26:02

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 29, no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, à subtenente Eliane Costa da Silva, assassinada há um ano durante uma tentativa de assalto em Aracaju. Natural da cidade alagoana de Pão de Açúcar, ela integrava a Assistência Militar da Alese desde 1998 e fazia parte da corporação desde 1993. A propositura é da deputada Goretti Reis (PSD) que elaborou um projeto instituindo 31 de maio como o Dia da Policial Feminina de Sergipe, em respeito à igualdade de gênero. A emoção tomou conta dos parlamentares, servidores da Alese, familiares e amigos da policial Eliane Costa. Muitos não conseguiram conter as lágrimas.

“Tem 30 anos que Sergipe conta com a força feminina na luta diária pela preservação da ordem pública e tem um projeto de lei de nossa autoria, o de nº 84/2019 determinando o dia 31 de maio como o Dia da Policial Feminina, sejam da Polícia Militar, dos Bombeiros e da Polícia Civil. É uma forma de reconhecimento às policiais femininas e uma homenagem como lembrança da colega Eliane Costa, que trabalhou com a gente aqui na Assembleia Legislativa. A gente vê que ainda temos um grande contingente de policiais do sexo masculino e destacamos a luta e a batalha que as policiais femininas travam para serem valorizadas em relação a suas promoções”, ressalta Goretti Reis.

Promoções

A parlamentar adiantou que já se reuniu com o procurador geral do estado, Vinícius Thiago Soares de Oliveira para fazer valer junto com o governador Belivaldo Chagas, a valorização das policiais militares femininas.

“No máximo até a próxima quinta-feira, 30, o procurador geral do estado deve dar um posicionamento junto com o governador para o reconhecimento e valorização dessas mulheres, que ficaram impedidas de serem beneficiadas com as suas promoções e isso causa baixa estima, pois obtiveram boas notas durante o curso e não galgaram as suas promoções. Esse reconhecimento está mais do que passado, dentro do critério de anos que elas têm na carreira”, afirma enfatizando o empenho do procurador geral.

“Dr. Vinicius tem sido um grande parceiro em abraçar esta causa, articular com o comando, articular junto com o governo, mostrando os caminhos que podem ser possíveis para reconhecer e valorizar essas mulheres policiais”, complementa lembrando que a promoção da tenente Eliane Costa à subtenente da Polícia Militar de Sergipe, se deu por meio de projeto de sua autoria, em abril de 2019.

Homenagem justa

Representando o comando da Polícia Militar de Sergipe, a tenente Evangelina de Deus destacou a homenagem feita pela deputada. “A deputada Goretti Reis faz uma homenagem a nossa querida Eliana Costa, que faleceu naquele momento fatídico e a deputada elaborou um projeto que institui no dia que faz aniversário de um ano da morte da nossa querida Eliana, o dia 31 de maio como o Dia da Policial Feminina de Sergipe (militar, bombeiro militar e civil). É algo que a gente sonhava, pois já tem nos outros estados, algo salutar”, afirma lembrando que a iniciativa da solicitação feita à deputada Goretti Reis, é da Associação das Policiais Femininas de Sergipe, por meio da subtenente Svetlana Barbosa.

A policial civil Jusciene Melo Pache de Faria, conhecida como Jô Pache também participou da homenagem e comemorou a instituição do Dia da “Eu achei importantíssima essa iniciativa da deputada porque a mulher policial, ela é muito importante e ter um dia dela é maravilhoso. Eu mesma, que sou da Secretaria de Segurança Pública estou satisfeita e muito feliz por esse dia. Agora a gente tem um dia para comemorar, um dia para a repressão, um dia para ação, um dia para a prevenção e um dia nosso”, comemora.

Motivo de orgulho

O esposo da subtenente Eliana Cosa da Silva, Jeilson Rodrigues, relembrou a luta pela conquista de promoções para as policiais femininas de Sergipe. “A lembrança não acaba e essa é mais uma homenagem justa a uma guerreira que trabalhou tanto e fez tanto pelo estado e aqui na Assembleia, na casa do povo. Para a família é um motivo de orgulho. Ela lutou sempre por essas promoções junto à Associação das policiais militares femininas. Sempre foi uma guerreira”, destaca.

Os deputados Georgeo Passos (REDE), Rodrigo Valadares (PTB), Kitty Lima (REDE), Maria Mendonça (PSDB) e Capitão Samuel (PSC) se solidarizaram com a família da subtenente Eliana Costa e parabenizaram a deputada Goretti Reis pela homenagem. “Eliane deixou muita saudade pela sua alegria, não apenas aos familiares, mas a todos que integram esta Casa”, diz Maria Mendonça.

“Eu não convivi com a policial porque estou chegando agora, mas pelo relato de todos e a emoção que estou sentindo nessa homenagem tanto dos familiares, quanto de todos que fazem essa Casa e dos colegas que estão acompanhando nas galerias, que se tratava de uma pessoa especial. Sou mãe e sei o que todos estão sentindo. Um abraço no coração de vocês”, completa Kitty Lima chorando.

O esposo Jeilson Rodrigues e o irmão Fábio Silva receberam, buquês de flores, houve um minuto silêncio e uma tia de Eliane Costa fez uma oração nas galerias da Alese.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Fotos: Jadilson Simões