Homens atiram e em seguida ateiam fogo em veículo em Umbaúba

29/05/19 - 09:55:11

A ação de marginais ocorrido na noite desta terça-feira (28), assustou os moradores do Povoado Estivas, localizado no município de Umbaúba.

As informações passadas por policiais do 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, são de que homens usando uma motocicleta, se aproximaram de uma residência e efetuaram vários disparos contra um carro que estava na garagem e em seguida atearam fogo no veículo.

Já o proprietário explicou que estava dormindo no momento da ação criminosa e que apenas ouviu os disparos, dizendo ainda que não sabe o motivo. Ninguém ficou ferido.

Após a ação, os marginais fugiram tomando rumo ignorado e até o momento ninguém foi preso.