JORNALISTA YARA MARLEY É ENCONTRADA MORTA EM SEU APARTAMENTO NO LUZIA

29/05/19 - 13:43:28

A jornalista Yara Maria dos Santos, 38 anos, a Yara Marley, como ficou conhecida, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (29), dentro de seu apartamento, localizado no condomínio Parque Diamante, no bairro Luzia, em Aracaju.

As informações são de que a filha de Yara, uma criança de pouco mais de dois anos estava no apartamento com o corpo, que já estava em estado avançado de putrefação. A suspeita é que que Yara tenha sofrido uma crise epiléptica e se asfixiado.

As informações são de que o corpo da jornalista foi encontrado pelo colega de trabalho, o secretário de comunicação da prefeitura da Barra dos Coqueiros, radialista Elton Rickart, que conseguiu fazer com que a criança abrisse a porta para que ele entrasse no apartamento.

Yara Marley trabalhava na Prefeitura da Barra dos Coqueiros desde 2013. Atualmente atuava como assessora de comunicação.