JOVENS SÃO PRESOS ACUSADOS DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DE FILHA DE EX-VEREADOR

29/05/19 - 10:40:35

PC informou que os crimes aconteceram no município de Carmópolis.

Policiais civis de Carmópolis e da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI) prenderam, no final da tarde dessa terça-feira, 28, os indivíduos Bruno Santos Viana, o Cabeludo, de 25 anos, Caio José da Silva Santos, de 22 anos, e Marcos Vinícius Martins da Silva, o Vini, de 19 anos.

Os suspeitos estão envolvidos com as execuções da jovem Anne Carolyni, de 26 anos, assassinada em 14 de abril deste ano; de Maurício Santos Filho, o Nego Bom, de 30 anos, assassinado em 13 de abril deste ano, e de Anderson Nunes Silva Santos, o Bambinha, assassinado em setembro de 2017, quando estava com 16 anos.

A jovem Anne Carolyni era filha de um secretário municipal e ex-vereador de Carmópolis.