LAÉRCIO FALA COM PAULO GUEDES SOBRE CRESCIMENTO E PRODUTIVIDADE DO BRASIL

29/05/19 - 16:06:04

O parlamentar convidou o ministro para participar de simpósio sobre gás que será realizado em Aracaju. Ele vai confirmar presença nos próximos dias

O deputado federal Laércio Oliveira se reuniu nesta quarta, 29, com o ministro da Economia Paulo Guedes para falar sobre a reforma da Previdência e pautas que tramitam na Câmara dos Deputados que promovem um avanço na produtividade de um país e o crescimento da economia destravando e simplificando medidas. O deputado também convidou o ministro para o “Simpósio de Oportunidades – O Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”, que será realizado nos dias 4 e 5 de julho em Aracaju. O ministro afirmou que diante do quadro promissor na oferta do gás natural no estado, o evento é muito importante e vai confirmar a presença nos próximos dias.

De acordo com o ministro, é possível colocar uma economia para crescer 5,6% ao ano, três, cinco, sete anos seguidos simplesmente destravando tudo. “Desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz impostos”, disse o ministro, ao destacar que exemplos da iniciativa privada e de outros países também podem contribuir para o crescimento econômico: “Pega um método que já é usado em gestão no setor privado e adota no setor público também. Pega um método que já é usado numa empresa norte-americana e traz para o Brasil. Esse uso do conhecimento tácito, quando você desregulamenta, destrava, simplifica, isso permite ao país dar uma arrancada que nem os agentes convencionais conseguem explicar direito”, disse.

O ministro informou que é a agenda macroeconômica é mais visível com a Reforma da Previdência, Privatizações, diminuição dos impostos. Mas tem também a dimensão microeconômica que tem a mesma dimensão da macro que são a produtividade do trabalhador, a competitividade das empresas e do país, que a longo prazo é o que determina a prosperidade das populações. O deputado Laércio afirmou que sempre esteve alinhado com essas propostas nos seus mandatos e que está à disposição na Câmara dos Deputados para ajudar a tocar projetos para o desenvolvimento do país.

Simpósio do gás

Sobre o Simpósio do gás, o deputado explicou que é muito grande a expectativa de o estado atrair empresas para que venham se instalar em Sergipe por conta da oferta de gás a preço bastante competitivo, com baixo custo de produção, sem incidência de transporte TAG, incentivo fiscal do ICMS incidente sobre o gás, além das vantagens oferecidas pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial.

Laércio disse ainda que a produção de petróleo em águas profundas, com início de produção previsto para o ano de 2023, com geração de elevado volume de gás, a futura implantação de um gasoduto submarino e de uma Unidade de Processamento contemplando esses novos investimentos exploratórios e a capacidade ociosa do navio FRSU Golar Nonook ancorado no litoral sergipano e contratado pata fornecer gás natural para a usina termelétrica de Sergipe, embasam a expectativa.

