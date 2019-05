Nova diretoria estadual da Abracrim/SE é nomeada e será empossada na 5ª

No uso de suas atribuições estatutárias (art. 14 do Estatuto da ABRACRIM), o Presidente Nacional da ABRACRIM – Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, o advogado criminalista Elias Mattar Assad, editou o Ato Presidencial Nacional/SE nº 22/2019, de 28 de maio de 2019, nomeando o novo presidente da ABRACRIM-SE e os cargos estatutários da diretoria estadual por este escolhida.

A nova diretoria nomeada está composta pelos seguintes membros da ABRACRIM:

Diretoria Estadual

Presidente – Aurélio Belém do Espírito Santo

Vice-Presidente – Pamela Carolina Salmeron Ferreira Kreischer

Secretário-Geral – José Robson Santos de Barros

Secretária-Adjunta – Niully Nayara Santana Campos

Tesoureiro – Alexandre Porto de Araújo

Tesoureiro Adjunto – Guilherme Martins Maluf

Ouvidora-Geral – Lucigreyce Teles dos Santos

Ouvidor Adjunto – Cândido Dortas de Araújo

Diretor de Assuntos Institucionais: Glover Rubio dos Santos Castro

• Conselheiros Nacionais:

Vitória de Oliveira Rocha Alves

Joaby Gomes Ferreira

• Conselheiros Estaduais:

Amauri Dias Gomes

Antônio Correia Matos

Ivis Melo de Souza

João Francisco dos Santos Filho

Jorge Ubirajara de Melo Botelho

Márcia Verônica de Santana Reis Dantas

Rafael Leão Nogueira Torres

Raphael Costa Mota

Ricardo Almeida Alves Santos

Roberto Lúcio Silveira Filho

Saulo Henrique Silva Caldas

Tatiane Santos do Carmo

• Comissões Estaduais:

Comissão Estadual da Jovem Advocacia Criminal:

Presidente – Rafael Leão Nogueira Torres

Comissão Estadual da Advogada Criminalista:

Presidente – Tatiane Santos do Carmo

Comissão Estadual de Eventos Institucionais:

Presidente – Márcia Verônica de Santana Reis Dantas

Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas:

Presidente – Jorge Ubirajara de Melo Botelho

Comissão Especial de Associação e Interiorização da ABRACRIM-SE:

Presidente: Amauri Dias Gomes

O novo presidente da ABRACRIM-SE é advogado criminalista militante no foro criminal há mais de 17 anos. Já foi eleito duas vezes Conselheiro Seccional da OAB/SE e, atualmente, ocupa o cargo de Secretário-Geral da OAB/SE, pelo segundo mandato consecutivo. É professor de Direito. Especialista Ciências Criminais. Palestrante e articulista. Membro do Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCRIM.

A posse administrativa da nova diretoria ocorrerá no dia 30/05 (quinta-feira), às 17:00h, no plenário da OAB/SE, situada na Praça Getúlio Vargas, em Aracaju/SE, em breve e singelo ato simbólico, como deseja o novo presidente. Nessa mesma data, além da diretoria nomeada, o novo presidente dará posse à diretoria estadual, conselheiros estaduais e presidentes de comissões.

Já a posse solene será realizada em 07/06, às 13:30, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP – Largo do São Francisco, durante o X Encontro Brasileiro da Advocacia Criminal – EBAC, quando o novo presidente da ABRACRIM-SE, Aurélio Belém do Espírito Santo, será empossado solenemente pelo Presidente Nacional da ABRACRIM, Elias Mattar Assad.

Ainda no concorrido evento jurídico, o presidente da ABRACRIM-SE, Aurélio Belém, representará a advocacia criminal sergipana como relator da Nona Mesa de Debates do EBAC, que trará a fala do professor Juarez Cirino sobre aspectos relativos ao Pacote Anticrime proposto pelo Ministro da Justiça Sérgio Moro.

Uma grande delegação de advogados e advogadas criminalistas sergipanos prestigiarão o encontro que, segundo os organizadores, será o maior evento jurídico da história da advocacia criminal brasileira.

Fonte e imagens: ABRACRIM-SE