PATRIOTA também quer o deputado estadual Garibalde

29/05/19 - 16:19:47

Na manhã desta quarta-feira, 29, o deputado estadual garibalde Mendonça recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa, o presidente estadual do PATRIOTA, Uezer Marques, que lhe fez o convite para ingressar na sigla, e assumir um espaço na diretoria executiva do partido em Sergipe.

Uezer disse que o parlamentar ainda receberia um reforço do convite da vereadora Emília Correia, que não pode lhe acompanhar por conta de outros compromissos no mesmo horário.

Segundo o presidente do PATRIOTA, o partido trabalha para construir uma candidatura majoritária competitiva na capital, além de munípios que também estão com os seus diretórios caminhando para essa possibilidade.

“Pedir para ter essa conversa com o deputado depois que acompanhei o seu descontetamento com o MDB, e por entender que Garibalde é um excelente quadro para qualquer partido que lhe desejar”, comentou Uezer.

Garibalde falou dos demais convites recebidos, e também explicou das dificuldades existentes no momento para sua saída do MDB. “Se tivesse uma janela, eu seria o primeiro a migrar para outro partido, dentre os que me convidaram, mas, é preciso muita responsabilidade e zelo pelo mandato que me foi confiado pelo povo do meu estado”, justificou o parlamentar, agradecendo pelo convite.

O deputado disse que não deseja abrir uma guerra jurídica com o MDB e seus dirigentes, porém, acharia interessante que a executiva estadual do partido fizesse um gesto de grandeza, decidindo por sua liberação sem prejuízo do mandato.