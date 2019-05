POLÍCIA CIVIL PRENDE EM FLAGRANTE SUSPEITO DE PRATICAR GOLPE NA CAPITAL

29/05/19 - 14:44:39

​​​​​​​O indivíduo estava utilizando documentos falsos e tentava fazer um empréstimo no valor de R$ 10.666,43

Na tarde desta terça-feira, 28, Policiais Civis prenderam Wellington de Jesus, de 50 anos, acusado de praticar fraude por meio de empréstimo, na agência do Banco Itaú, no centro da Capital, Aracaju.

Segundo informações passadas pela polícia, o indivíduo estava utilizando documentos falsos e tentava fazer um empréstimo no valor de R$ 10.666,43. Valor este que seria descontado do salário de uma vítima, no qual Wellington fazia o uso dos documentos.

Ainda de acordo com informações, no ato da ação foi encontrado com o suspeito uma carteira de identidade falsa, além de outros documentos.

O Delegado Cledson Ferreira ressaltou que o suspeito confessou a prática do crime e informou que o mesmo era residente da cidade de Aracaju, de onde se dirigiu para a cidade de Estância visando aplicar os golpes.

O indivíduo já havia praticado outro outro crime da mesma autoria na cidade de Estância no último dia 09.

O suspeito será encaminhado para unidade de polícia da capital, onde permanecerá à disposição da Vara Criminal do município Estância para adoção das medidas judiciais cabíveis ao fato.

A polícia reforça a importância do Disque-Denúncia (181), o sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP