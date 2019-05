POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITO DE USAR DOCUMENTOS FALSOS PARA EMPRÉSTIMOS

29/05/19 - 09:30:28

Flagrante ocorreu na Praça Fausto Cardoso

A Polícia Civil, na última sexta-feira, 24, na cidade de Aracaju, durante operação coordenada pela delegada Valéria Montalvão, da equipe da Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos (DRCC), efetuou a prisão em flagrante de Marcos Heitor Pantoja, 57 anos, após tentativa de empréstimo fraudulento.

A detenção foi realizada nas imediações da Praça Fausto Cardoso, logo após o suspeito ter feito uso de documentos falsos para tentar obter um empréstimo no valor de R$ 32.000,00 junto a uma financeira da capital sergipana.

Com Marcos, foram encontradas três carteiras de identidades falsas e outros documentos usados na tentativa de golpe. Inclusive, em outra oportunidade, no ano de 2018, o homem conseguiu realizar um empréstimo fraudulento no valor de R$ 20.000,00 junto a essa mesma empresa.

Há suspeitas de que ele não atue sozinho e que tenha praticado golpes dessa natureza em outros estados da federação. A DRCC dará continuidade às investigações para que o caso seja definitivamente elucidado.

Fonte e foto SSP