POLÍCIA CIVIL PROCURA HOMEM QUE ASSALTOU JOALHERIA NO INTERIOR DO ESTADO

29/05/19 - 12:36:09

Os agentes pedem que a população colabore pelo Disque Denúncia 181

Na tarde dessa segunda-feira, 27, um estabelecimento comercial foi alvo de criminosos no Centro do município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão de Sergipe. A Polícia Civil levantou imagens da ação e solicita apoio da sociedade, para encontrar os infratores.

Segundo o delegado Samuel Brito, o assaltante, fazendo uso de arma de fogo, intimidou a funcionária da loja de joias e pediu para que ela colocasse os objetos dentro de uma sacola lançada por ele no momento em que entrou no estabelecimento. O segundo envolvido no crime chegou instantes depois em uma motocicleta e ficou aguardando do lado de fora. Após recolher os objetos, o indivíduo montou na garupa da moto e a dupla fugiu com sentido ao bairro Novo Horizonte, também em Glória.

A Polícia Civil, por meio da delegacia de Nossa Senhora do Glória, que tem à frente o delegado Samuel Brito, pede que, quem possuir informações sobre a localização dos suspeitos, realize denúncia, via Disque Denúncia 181, com sigilo absoluto. Ele ainda ressalta a importância da participação da população, compartilhando notícias oficiais publicadas pela instituição e realizando denúncia.

Fonte e foto SSP