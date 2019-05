Prefeitura de Japaratuba divulga programação da emancipação

29/05/19 - 10:26:40

A Prefeitura de Japaratuba divulgou na manhã de hoje, 28, a vasta programação da Festa da Emancipação Política dos 160 anos do município, que acontece no próximo dia 11 de junho de 2019.

A Festa começa no dia 30 de maio e se estende até o dia 14 de junho, com concurso de poesia e redação, quermesse, sarandagem, gincana, torneios esportivos, criação de programas, entrega de várias obras, a exemplo de praças, Villa Gourmet, mercado setorial, calçamentos, ponto do moto-taxistas, entrega de ambulância, ônibus escolar (03), caçambas (04), caminhões compactadores coletor de lixo (02), ordens de serviços para reforma da Clínica da Saúde, pavimentação, praça, além de outras benfeitorias.

A festa social que acontece no dia 11, fica por conta de Décio Nunes, Talentus da Terra, Canindé e encerrando com Luanzinho Moraes.

“É com muita alegria que comemoramos os 160 anos da emancipação política do nosso município, e muito me orgulha poder nesse período festivo está entregando à população japaratubense diversas obras que vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida, na mobilidade urbana, na geração de emprego e renda”, disse a prefeita Lara.

Da assessoria