PSD REALIZA CONVENÇÃO EM GENERAL MAYNARD E VALMIR REFIRMA PRÉ-CANDIDATURA

29/05/19 - 12:56:15

Foi realizado na manhã desta quarta-feira (29), na câmara municipal de General Maynard, a convenção municipal do PSD (Partido Social Democrático), o Prefeito Valmir de Nira que é Filiado ao Partido esteve presente juntamente com todos os membros do Diretório.

Na oportunidade aproveitou o ato para desejar boas vindas aos novos filiados e agradecer pela confiança dos antigos filiados em permanecer no partido, falou também sobre o partido que nas próximas eleições vem mais forte com o objetivo de continuar fazendo mais por esse povo.

Valmir reafirmou a sua pré-candidatura de reeleição a Prefeito de General Maynard e agradeceu todo o carinho e apoio que o Deputado Fabio Mitidieri tem pelo seu povo.

“Tenho a missão de organizar e agregar ainda mais pessoas comprometidas em fazer o melhor por General, o objetivo é continuar a chapa majoritária e eleger o maior número de vereadores” disse Alysson Andreoly, presidente Municipal do PSD.

Estiveram presentes, os Secretários Municipais, Suplentes, Ex Vereadores, vice-Prefeito, ex-Prefeito, Vereadores, lideranças, filiados do partido, pré-candidatos pelo PSD, Filiados do PCdoB, Presidente do MDB, amigos e entre outros.

Fonte e foto assessoria