Radiopatrula apreende menor com arma de fabricação caseira

29/05/19 - 09:05:26

Menor é apreendido por ato infracional análogo a porte ilegal de arma de fogo na madrugada desta quarta-feira, 29, durante ações de prevenção realizada por militares Batalhão de Radiopatrulha no Bairro América.

Os policiais do BPRp realizavam radiopatrulhamento com ações de abordagem no Bairro América, quando em deslocamento pela Rua Rio Grande do Sul, um homem em atitude suspeita ao avistar a aproximação da viatura empreendeu fuga.

Os radiopatrulheiros ao observarem a reação do indivíduo que fugiu ao notar a presença da viatura, iniciaram um acompanhamento policial que com rapidez interceptou o suspeito.

O após os procedimentos de praxe de busca pessoal e identificação, foi encontrado com E. S. J., 16 anos, uma arma de fabricação, de calibre .12, com uma munição.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.