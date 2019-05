ROGÉRIO COBRA DO CONSELHO DO MP INVESTIGAÇÃO SOBRE ATUAÇÃO DA LAVA JATO

29/05/19 - 15:20:21

O pedido do Senador Rogério Carvalho (PT/SE) foi feito durante a sabatina aos indicados ao Conselho Nacional do Ministério Público. Ele cobrou uma investigação sobre o convênio ilegal da Lava Jato.

Em seu pronunciamento, o Senador Rogério questionou a conduta de alguns procuradores que mantêm relações com o Departamento de Estado Americano à revelia dos órgãos que deveriam estabelecer essas relações. O vice-líder da bancada do PT no Senado completa a crítica dizendo que uma situação semelhante já aconteceu na Suíça e houve demissões por lá.

“No Brasil, esses procuradores estão incólumes, estão sem nenhum tipo de processo, pelo menos que nós saibamos, e de questionamentos, e de publicização de uma conduta que é vedada. ’, destaca o Senador Rogério Carvalho em relação ao que está acontecendo em nosso país.

O parlamentar falou sobre a criação de uma fundação pelos procuradores da Lava Jato que tinha a intensão de movimentar bilhões em recursos públicos que viriam do pagamento de multas aplicadas à Petrobras por causa de processos judiciais. “É vedada a conduta de trazer para si a possibilidade fazer convênios, de criar organismos para executar uma montanha de dinheiro: dois bilhões e seiscentos milhões de reais que é o caso da Petrobras. Sem contar os mais de oito bilhões do acordo feito com a Odebrecht, nos mesmos moldes. ”, sinaliza o Senador.

O Senador Rogério aproveita a fala da Senadora Selma Arruda (PSL/MT) que é da base do Governo e falou sobre o combate ao crime organizado.

“Eu queria concordar com a juíza Selma que crime organizado vai além fronteira e pode ter verniz de legalidade e legitimidade. E esse verniz não pode intimidar aqueles que são nomeados para exercer, não sob o crivo da imprensa ou das milícias eletrônicas das fake news, mas para exercer sob o crivo da lei, para que esta instituição (Ministério Púbico) seja respeitada.” , esclarece o Senador sobre a possibilidade de haver intimidações que impeçam as investigações.

No fim da fala, o Senador pergunta: “Até quando vamos superar ou enfrentar o debate mesmo quando a ação criminosa vem debaixo de um verniz? ”

Fonte e foto assessoria