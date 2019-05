SAMUEL: O GOVERNO ESTÁ FAZENDO ESFORÇO PARA VER A CLASSE MILITAR REVOLTADA

29/05/19 - 05:32:19

Irritado com a possível de desconto de policiais militares, o deputado capitão Samuel Barreto, presidente da Comissão de Segurança Pública da Alese, usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para demonstrar a sua indignação.

Capitão Samuel as redes sociais para expressar a sua indignação com mais um desconto nos pagamentos das RETAEs para os militares, agora o Ipesaúde, lembrando que também já está sendo feito o do imposto de renda. “Se é verba indenizatória o ipês saúde não pode descontar”.

Segundo declarou o parlamentar, “o governo está fazendo um esforço para ver a classe militar revoltada”. Além disso, Samuel Barreto afirma ainda que “já não bastasse os mais de cinco anos sem reajuste, retirada do posto imediato, ainda vem estes descontos sobre o pagamento das RETAEs”, reclamou Samuel.

Ao final de sua postagem, Samuel Barreto afirma que continuará lutando em defesa dos militares.