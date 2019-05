SE NÃO FIZERMOS NADA, VAMOS ACABAR COM A VIDA DE UM PAI DE FAMÍLIA, DIZ VEREADOR

29/05/19 - 16:32:57

O vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), na manhã desta quarta-feira, 29, para fazer um apelo aos colegas da Casa Legislativa.

O parlamentar usou a maior parte de seu tempo no Pequeno Expediente para exibir o vídeo do ex-motoboy João Paulo de Jesus, conhecido como JP, que sofreu um acidente grave há alguns meses e está acamado desde então. Em pouco mais de 3 minutos, o cidadão desabafa sobre sua situação e culpabiliza o poder público pela falta de atendimento à suas necessidades.

“Querem que eu fique aleijado numa cama, senhor prefeito, senhor governador? A prefeitura não tem ambulância pra me levar! Eu cansei! Ambulância social da prefeitura não serve pra nada! Minha fisioterapia demorei 3 meses pra marcar! Quando você consegue marcar, não tem ambulância pra levar. Você só vai na hora que eles querem. Dinheiro pra Forró Caju tem! Eu tenho chance de voltar a caminhar e só não vou voltar a caminhar porque a prefeitura e o estado não me dão o direito de voltar a caminhar. Eu cansei! Eu não mais vou mais guerrear contra a corrupção! Eu vou ficar calado, deitado numa cama até minhas pernas atrofiarem e eu não conseguir mais nada! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais essa vida desgraçada! O Estado me aleijou e o Ministério Público nada faz, e o poder público nada faz. Eu não aguento mais!”, desabafou.

Após o vídeo, Cabo Amintas deu mais detalhes sobre o caso do ex-motoboy. “Esse grito de ‘não aguento mais’ é de um pai de família acamado. Ele já procurou todos os órgãos que os senhores imaginarem. Todos! Ele me autorizou a mostrar esse vídeo e pedir socorro aos senhores. Não é questão de oposição ou situação, é uma questão de humanidade. Esse pai de família tem 80% de chance de voltar a caminhar, mas pra isso acontecer ele precisa fazer fisioterapia. A última informação que recebi foi de que quando marcaram a fisioterapia pra ele, marcaram em um local onde ele precisaria subir escada. Ele é acamado, senhores”, ressaltou.

Por fim, o parlamentar aproveitou o tempo que lhe restava para fazer um apelo aos colegas da Casa. O objetivo é conseguir fazer com que o jovem tenha acesso à fisioterapia e a um transporte ambulatorial que o atenda.

“Se não fizermos nada, iremos acabar com a vida desse pai de família. Eu tenho certeza que os colegas vereadores ligados à gestão vão nos ajudar a resolver. E quero subir aqui amanhã e agradecer aos colegas que ajudaram. Não é o Cabo Amintas, não sou eu que estou resolvendo esse problema… Até porque não tenho forças pra isso. Primeiro nós temos que pedir a Deus, depois espero contar com a compreensão dos colegas ligados a essa gestão. Não façam política com a vida das pessoas! Eu quero agradecer ao vereador que ajudar nessa solução”, concluiu Amintas, emocionado.

