VEREADOR DIZ QUE “JONY É DITADOR E ESTÁ AFUNDANDO PARTIDO QUE AJUDEI A FUNDAR”

29/05/19 - 08:24:05

O vereador pastor Carlito Alves, presidente do diretório municipal do PRB em Aracaju, está mesmo contrariado com o ex-deputado federal e presidente do diretório estadual do partido em Sergipe, Jony Marcos, a quem o vereador classificou como “ditador”.

A afirmação do vereador foi feita na manhã desta quarta-feira (29), durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa Espaço Livre, onde o vereador não poupou criticas a Jony Marcos.

Em tom de desabafo, Carlito Alves disse que o ex-deputado e presidente do PRB, “está destruindo o partido que ajudei a construir. Hoje o partido tem apenas um vereador em Aracaju e outro em Socorro. Todos os partidos se reúnem, mas o PRB não fez nenhuma reunião este ano, porque ele não tem tempo, porque vive em Mato Grosso do Sul cuidando de seu açougue e de sua fazenda”, afirmou o vereador.

Carlito Alves disse ainda que “Jony é funcionário do PRB em Brasília e ganha muito bem e é muito bem remunerado e não vem a Sergipe, abandonou o partido. Veja, o partido precisa fazer 12 mil votos para eleger um vereador mas assim está complicado. Não estou nervoso, só fico nervoso é com a irresponsabidade”, explicou.

Ao final da entrevista, o vereador Carlito voltou a qualificar Jony como “ditador”, afirmando que não pretende deixar o PRB, embora segundo ele, “recebi convite de vários partidos, inclusive do meu líder político, o deputado Fábio Mitidieri, que foi em quem eu votei e inclusive disse a Jony que não tinha votado nele, além do convite feito pelo prefeito Edvaldo, mas eu amo o meu partido. Na verdade ele virou um ditador”, afirmou.