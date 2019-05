A voz Humana foi tema do Almoço Somese nesta quinta-feira

30/05/19 - 16:50:55

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese) promoveu mais um O Almoço Somese e nesta quinta-feira, 30, recebeu como convidados na sede da sua instituição, o professor Dr. Jeferson Sampaio D’Avila e o Dr. Daniel Vasconcelos D’Avila, médicos especialistas em otorrinolaringologia que debateram sobre o tema: A voz Humana.

A voz é uma ferramenta importante de interação das pessoas. É através dela que conseguimos expressar muitas de nossas emoções, direta ou indiretamente, através do tom, do ritmo e de outras nuances vocais.

O presidente da Somese e professor universitário, Dr. José Aderval Aragão, parabenizou os colegas Dr. Jeferson D’Avila e o Dr. Daniel D’Avila pela excelente palestra sobre a importância e cuidados com a voz. “Eles nos deram uma aula de como devemos utilizar a voz de forma adequada, sem cometer abusos vocais e seus cuidados”, pontuou Dr. Aderval.

De acordo com o Dr. Jeferson D’Avila, a voz humana é o sentido mais importante da expressão de sentimento do homem e a otorrinolaringologia tem a oportunidade de tratar desse sentido maravilhoso. “Destaquei sobre os aspectos filosóficos da voz humana, do seu sentimento anatômico e fisiológico e algumas doenças que a acometem. Essa palestra pode ser aplicada a todo tipo de público que utiliza a voz como instrumento de trabalho”, destacou Dr. Jeferson.

Para o Dr. Daniel D’Avila, o importante para a sociedade médica sergipana é saber como a voz funciona, qual a sua importância e principais doença relacionadas a ela. “A voz é o principal instrumento de trabalho da grande maior parte das pessoas e a mensagem que a gente trouxe foi sobre os cuidados com ela e saber reconhecer as principais doenças”, esclareceu Dr. Daniel.

Segundo o Dr. Lúcio Prado Dias, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames), a palestra foi muito elucidativa de uma coisa que não valorizamos e nem percebemos. “Utilizamos a voz praticamente de uma forma automática e nos questionamos se estamos utilizando-a adequadamente no nosso dia a dia. A palestra nos alertou para que cuidemos melhor da nossa voz”, informou Dr. Lúcio.

Cuidados com as cordas vocais

As pessoas que utilizam a voz de forma profissional devem tomar alguns cuidados para mantê-la sempre impecável, como: beber bastante água, servida em temperatura ambiente. É bom evitar pigarros, cigarros, achocolatados e café.

Matéria: Maraisa Figueiredo

Foto: Leonardo Vilas Boas