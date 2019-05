Avosos dá mais um passo na humanização do tratamento do Câncer Infantojuvenil

Esta semana, em reunião no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), o presidente voluntário da Avosos, Wilson Melo, finalizou as discussões a respeito de mais uma etapa de ampliação do Internamento Oncológico Pediátrico Maria Ruth Wynne Cardoso – ‘Tia Ruth’. Também participaram da reunião: o superintendente do HUSE, Dr. Darcy Tavares, a responsável técnica da Pediatria Oncológica, Dra. Pérola Barros e a coordenadora da Oncologia, enfermeira Meire Jane Oliveira.

“Esta reunião teve o objetivo de concluir os ajustes a respeito da reforma da pediatria, onde teremos uma Brinquedoteca bem colorida, que é uma das marcas da Avosos. Além da Brinquedoteca teremos mais cinco leitos de duas enfermarias, um leito de isolamento, um repouso médico e uma sala multiprofissional”, informa Wilson Melo, que também é um dos fundadores da instituição.

Ainda segundo o presidente voluntário, a ampliação realizada com recursos da Avosos será possível graças aos espaços que estão sendo liberados pela UTI Pediátrica, transferida para uma área inclusive mais ampla. “Para que o Estado tenha uma assistência completa para o câncer infantojuvenil, resta um ambulatório mais humanizado e uma melhor organização na Atenção Básica, tanto de Aracaju como do resto do Estado. Para tanto é necessária a liberação e maior agilidade de exames para crianças e adolescentes com suspeita de câncer, com o objetivo de que o paciente não chegue com diagnóstico tardio. Isso irá possibilitar uma redução das sequelas, um internamento menos prolongado e menos sofrido, reduzindo assim a dúvida quanto à cura ou não”, pontua Wilson Melo.

Segundo informações do superintendente do HUSE, Dr. Darcy Tavares, a Avosos tem sido uma parceira constante para o Estado no setor de oncologia pediátrica. “Nesta reunião pedimos também para a Avosos ajudar outros setores da Oncologia do HUSE. O Wilson é muito atento e tem muito cuidado com a qualidade da prestação de serviço e ficou de consultar a Diretoria da instituição. Estamos programando a retirada da UTI provisória para o início do próximo mês de agosto, assim a Avosos poderá incluir os cinco leitos do internamento pediátrico”, revela o superintendente.

