BANCADA SERGIPANA TRAZ BOAS NOTICIAS DE BRASÍLIA SOBRE AS BRs 101 E 235

30/05/19 - 05:05:45

Os deputados estaduais por Sergipe, Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Guimarães, Zezinho Sobral, Talysson de Valmir, Dilson de Agripino e o secretário chefe do executivo de Sergipe em Brasília, Dernival Neto, participaram nesta quarta-feira, 29, de uma reunião em Brasília com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O objetivo foi reivindicar a retomada e conclusão das obras da BR-101 e duplicação da BR-235, no estado de Sergipe. O ministro garantiu a retomada dos serviços ainda este ano e a conclusão em 2020.

O encontro contou também com a participação dos parlamentares da bancada federal sergipana: senadores Maria do Carmo Nascimento, Rogério Carvalho e Alessandro Vieira, além dos deputados federais, Bosco Costa, Fábio Mitidieri, Fábio Fabio Henrique, Fábio Reis e Valdevan Noventa.

De acordo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a expectativa é de que se tenha um fôlego financeiro muito maior nos próximos meses. “Isso para que a gente entregue mais quilômetros, finalizando o trecho de Propriá até Pedra Branca, que é o crítico da BR-101/SE. O nosso compromisso com a bancada federal hoje foi de fazer 25 km este ano e aportar mais recursos para concluir ano que vem”, garante acrescentando ser preciso concentrar os recursos nos trechos que já estão em andamento, sendo fundamental inclusive para a segurança dos condutores.

Confiantes

Os parlamentares sergipanos deixaram a reunião animados, com o compromisso assumido pelo o ministro Tarcísio Gomes de Freitas de retomar as obras na BR-101 Norte ainda este ano.

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo afirmou que a reunião foi muito proveitosa. “Gostei muito da reunião e saio daqui confiante. O ministro garantiu que esse ano conclui 25 km do trecho norte da BR-101, o que já resolve parte do nosso problema nos próximos anos, ele mesmo garante que irá concluir o restante. Gostei também que ele reconheceu que o Governo Federal tem uma dívida com nosso estado”, enfatiza.

Para o líder do Governo na Alese, deputado Zezinho Sobral, o encontro foi oportuno para receber detalhes e previsões de toda estruturação e da extensão do empreendimento de infraestrutura rodoviária em Sergipe, além das melhorias para a BR- 235.

“O ministro da Infraestrutura e a direção do DNIT assumem o compromisso de retomada de toda a obra na BR- 101 Norte este ano e com a conclusão de 25 km de duplicação e encabeçamento das pontes até Propriá. Para o ano que vem, o foco é aportar recursos suficientes e, assim, ter a finalização. A luta continua e com sucesso! Agradeço a toda classe política e a população sergipana por somar forças para resolver essa problemática”, enfatiza.

A senadora Maria do Carmo lembrou que a obra se arrasta há anos e que muito prejudica o estado de Sergipe. “O ministro foi muito solícito e nos garantiu que essa é uma prioridade, tendo em vista o risco que as pessoas correm ao andar por uma rodovia sem as devidas condições estruturais. Acho extremamente salutar essa união de todos quando os interesses do nosso estado estão em jogo”, observa.

Na oportunidade, o senador Rogério Carvalho apresentou a proposta de integrar a BR-235, da cidade de Itabaiana até o município de Tobias Barreto e o trecho de Lagarto até a BR-101, numa concessão à iniciativa privada. Segundo ele, “o ministro confirmou já estar planejando a concessão da BR-235 à iniciativa privada”.

Foto: Divulgação

Por Aldaci de Souza – Rede Alese