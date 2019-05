Cabo Amintas mostra a farsa da obra do Moema Mary em propaganda

30/05/19 - 17:11:18

Na manhã desta quinta-feira, 30, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para agradecer aos colegas da Casa Legislativa pelo apoio massivo à seu projeto de escotismo nas escolas municipais. Além disso, Amintas também exibiu mais um episódio da série que bombou no ano passado: “As mentiras de Edvaldo”.

“Eu quero agradecer aos colegas vereadores pela votação ontem em relação ao veto do projeto de estímulo ao escotismo. Agradeço muito aos colegas que contribuíram para a derrubada do veto, por isso pedi à minha assessoria que me trouxesse a imagem do painel para que eu citasse o nome de cada um. Quero agradecer aos vereadores: Américo de Deus (Rede), Anderson de Tuca (PRTB), Armando Batalha Jr (Cidadania), Cabo Didi (Sem Partido), Camilo Lula (PT), Elber Batalha (PSB)… Também à vereadora Emília Corrêa (Patriota) e aos vereadores Fábio Meireles (Cidadania), Isac (PCdoB), Jason Neto (PDT) e Lucas Aribé (PSB). E quero lamentar pelos que estavam no plenário e não quiseram votar. Além disso, quero deixar meu agradecimento ao vereador Zé Walter (PSD), que ontem mostrou o que é não fazer a política de forma errada. Vereador Zé Walter, o senhor tem um grande admirador nessa Casa”, declarou, grato.

De início, o parlamentar aproveitou para demonstrar gratidão aos colegas, que votaram conta o veto do prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Por 13 votos a 1, o projeto de autoria do Cabo Amintas passa a precisar apenas da sanção do presidente da Casa Legislativa. O programa propõe a prática de Escotismo nas escolas e tem o intuito de estimular a proatividade dos alunos, além da preocupação com o próximo e com o meio ambiente, formando assim, jovens com valores sociais, mais justos e mais fraternos.

Em seguida, Cabo Amintas destacou mais um episódio da série “As mentiras de Edvaldo”. Através de um vídeo comparativo, o parlamentar mostrou a diferença entre o que a prefeitura exibiu das obras no Moema Mary e a realidade vivida pelos moradores da área.

“A população me pediu que acionasse na justiça para que seja retirada do ar essa mentida do prefeito Edvaldo Nogueira, de que o bairro está uma maravilha. […] Não tem obra ali, as obras estão paradas. Só tinham dois funcionários quando eu fui visitar a casa em que eles estão. Não acordei eles, já que estavam descansando, mas essa é a realidade. Quero saber se dois funcionários vão dar conta daquela obra no Moema Mary. É mentira do prefeito! Só mais uma mentira do prefeito! Temos que entender que mentira tem perna curta, ainda mais nesse tempo de rede social”.

Também sobre essa obra, Amintas relembrou da promessa feita pelos moradores diante da quebra do que foi proposto pela prefeitura. De acordo com a comunidade, o combinado era de que seria dado um prazo até quarta-feira para que a gestão deixasse a avenida Euclides Figueiredo voltar a ser transitável. Com o descumprimento por parte do poder executivo, a população marcou um novo protesto, dessa vez para a sexta-feira, às 6h.

“Fui convidado para estar presente no local. Obviamente não vou lá para participar de queima de pneus, nada disso, até porque é um crime ambiental. Mas me farei presente na manifestação deles. Amanhã, 6h da manhã, quem quiser aparecer lá, inclusive pra justificar porque o prefeito não fez, está convidado. Isso não é culpa dos vereadores, sabemos disso. Quem faz a obra é o prefeito! Estarei junto da população e nós vamos mostrar que essa obra não anda de jeito nenhum!”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa do parlamentar.