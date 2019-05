Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe encerra nesta sexta, 31, sem prorrogação

30/05/19 - 13:34:00

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da gerência de Imunização, informa que o período da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza encerra nesta sexta-feira, 31. No estado de Sergipe, 80% da população está imunizada, o que corresponde a 450 mil doses de vacinas aplicadas. No entanto, a meta mínima é de 90% e os municípios que ainda não conseguiram atingir essa meta devem continuar vacinando e realizando a busca ativa de quem ainda não se vacinou.

“A campanha encerra no dia 31, sem prorrogação. A partir de segunda-feira a vacina será liberada para o restante da população, até durar o estoque. Então estamos orientando os municípios que não atingirem a meta até amanhã, para que continuem vacinando e fazendo buscas dos seus não vacinados. O site para registro continua aberto para que possam alimentar dados. Hoje, inclusive, é dia de os municípios alimentarem o sistema e, até o final da tarde, já poderemos ter um panorama de cobertura diferenciado”, ressaltou a gerente de Imunização da SES, Sândala Teles.

A gripe é uma doença respiratória infecciosa de origem viral que pode se agravar até o óbito, principalmente em indivíduos que apresentam fatores e condições de risco para a complicação da infecção e período de chuvas e o inverno são os momentos em que os problemas respiratórios tendem a aumentar. A gripe ou influenza é caracterizada por febre alta, seguida de dor muscular, dor de garganta, dor de cabeça, coriza e tosse seca. Já o resfriado é mais brando e dura menos tempo que a gripe. O Brasil já registrou cerca de 800 casos de Síndrome Respiratória Grave para a Influenza, com 144 mortes.

Em pronunciamento oficial em vídeo no site do Ministério, na última quarta- feira, 29, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, até o dia 31 de maio o país estará em campanha. A partir de 31 de maio, quem não faz parte do grupo de risco e quiser se vacinar, pode se vacinar. “A parte de campanha, a parte de reservar as vacinas para o grupo de alto risco já foi lançado, foi amplamente divulgado. Vocês têm a oportunidade até 31 de maio, depois disso, ela fica aberta a toda população. Vacine! É um ato de proteção. É um ato de amor”, disse Mandetta.

Até este momento, dos 75 municípios sergipanos, 34 municípios atingiram a meta. São eles: Amparo de São Francisco, Arauá, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Canhoba, Cedro de São João, Cristinápolis, Divina Pastora, Frei Paulo, General Maynard, Ilha das Flores, Itabaiana, Itabaianinha, Japaratuba, Japoatã, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Maruim, Monte Alegre, Nossa Senhora das Dores, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pirambu, Poço Redondo, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Siriri, Telha.

Fonte e foto SES