CONBASF É BENEFICIADO COM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ENTRE MPT E TORRE

30/05/19 - 15:34:51

Na manhã de terça-feira (28), o Consórcio de Saneamento Básico do Baixo Francisco Sergipano (CONBASF), em audiência na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT) com representantes da empresa Torre Empreendimentos e o procurador Raymundo Lima Ribeiro Junior foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta, no qual a Torre deverá pagar ao CONBASF a importância de R$ 300 mil em fornecimento de materiais e serviços de reforma nos galpões localizados no município de Neópolis, cujo direito de uso foi cedido ao CONBASF pela Companhia de Desenvolvimento Econômico (Codise).

Esta ação é resultado de um processo da justiça trabalhista movido contra a Empresa Torre em cumprimento da sentença.

O CONBASF irá buscar junto aos órgãos ambientais competentes, as devidas licenças e certificações para o início da contagem do prazo judicial de seis meses para a conclusão dos serviços.

Ascom /CONBASF