DENARC DETÉM PAI E FILHO QUE MANTINHAM UM LABORATÓRIO DE DROGAS EM SOCORRO

30/05/19 - 14:01:17

Um menor também foi apreendido

Na manhã desta quinta-feira,30, agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc), em combate ao tráfico de drogas e homicídio no complexo Taiçoca, no município de Nossa Senhora do Socorro, constataram que no final de linha do conjunto Fernando Collor havia um pescador identificado como Renivaldo de Azevedo, 41 anos conhecido como “Vadinho”, e seu filho um menor de 16 anos de idade mantinham um mini laboratório de droga, onde era prensado maconha e cocaína para ser vendido a pequenos traficantes.

“Ele não vende para usuário, no início da manhã de hoje nós desencadeamos a operação e entramos no viveiro da casa que só mora o pai e o filho. No local, encontramos duas prensas, aproximadamente 2 quilos cocaína em pó, certa quantidade de maconha, três coletes balísticos, três balanças de precisão, um revólver calibre 32, uma espingarda de fabricação caseira, algumas balaclavas, munição de ponto 40 e 32 e um caderno com anotações” finaliza o delegado Osvaldo Rezende.

O adolescente foi apreendido e o pai flagranteado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Fonte e foto SSP