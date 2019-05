DEPUTADA VISITA O MP E FAZ DENUNCIA CRIMES AMBIENTAIS EM LARANJEIRAS

30/05/19 - 15:11:00

A deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) visitou no início da tarde desta quinta-feira, 30, o promotor de Meio ambiente do Ministério Público (MP), Eduardo Matos para tratar das denúncias que seu mandato tem recebido acerca de empresas que estão descartando resíduos sólidos de forma irregular no meio ambiente e em margens de estradas sergipanas.

Kitty relatou que as denúncias se concentram principalmente na região do povoado Pedra Branca, município de Laranjeiras, “Temos obtido informações preocupantes. São denúncias que nos chegam e que nossa equipe fez questão de checar e constatar a veracidade destas acusações”, afirmou a deputada, que complementou informando que o assunto já foi, inclusive, alvo de uma fala sua na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Segundo Eduardo Matos, foi feito um pedido de vistoria no local e, atualmente, a promotoria aguarda a execução desta ação para tomar novos encaminhamentos. “Requisitei na Adema uma vistoria na empresa e já tenho informações de que ela alega possuir uma usina de reciclagem, mas, ainda assim, tem descartado material em beiras de rio e em estradas da região”, informou o promotor.

A parlamentar agradeceu o empenho do promotor e se colocou a disposição para o acompanhamento desta denúncia, “Vamos nos manter no aguardo e acompanhando todas as denúncias de crime ambiental”, ressaltou Kitty.

Da assessoria