Diretores regionais de Educação da Seduc participam de formação inicial

30/05/19 - 16:18:55

Professores do quadro permanente do magistério público do Estado, os novos diretores regionais de Educação foram escolhidos por meio de processo seletivo estruturado pelo governo estadual em parceria com a Fundação Lemann, que se soma à Seduc também no processo de capacitação destes gestores públicos

O Governo de Sergipe avança na profissionalização da gestão da Rede Estadual de Ensino ao iniciar, nesta quinta-feira, 30, a formação continuada dos noves diretores regionais de Educação (DRE’s) e da diretora de Educação de Aracaju (DEA), da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Em parceria com a Fundação Lemann, a Seduc reúne em Aracaju, até esta sexta-feira, dia 31, todos os novos gestores públicos das Diretorias de Educação da pasta para um alinhamento conjunto do Plano de Metas e Ações da gestão central e para capacitação destes profissionais, os quais foram empossados pelo governador Belivaldo Chagas no último dia 22 de abril.

Ao abrir a Formação Inicial dos Diretores de Educação (DRE’s e DEA), o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, expôs um breve diagnóstico da Rede Estadual de Ensino e os desafios que os novos gestores terão de superar no desenvolvimento das atribuições que lhes competem.

Josué Modesto destacou que o Processo Seletivo para escolha dos diretores regionais da Seduc marca um ponto de inflexão importante na Educação sergipana e reforça o compromisso do governo estadual com a adoção de critérios técnicos na gestão pública, com a busca pela formação, qualificação e comprometimento dos profissionais selecionados para exercer cargos de liderança da Seduc.

“O foco principal do nosso trabalho é a aprendizagem dos estudantes das escolas públicas sergipanas. Nesse sentido, o que se espera de nós, dirigentes da Educação, é que entreguemos resultados”, afirmou o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura.

Superintendente executivo da Seduc, o professor José Ricardo de Santana apresentou aos novos diretores regionais de Educação o Plano de Metas e Ações da Rede Estadual de Ensino, para possibilitar a concatenação das ações do Planejamento Estratégico da pasta com os desafios a serem superados para a melhoria da Educação pública em Sergipe, tarefa que exige a formação de parcerias e o desenvolvimento de ações em regime de colaboração com as redes municipais de Ensino.

Formação

Além da exposição inicial do secretário Josué Modesto, neste primeiro dia de formação os diretores regionais de Educação da Seduc participaram de conferência e oficinas para discussão da matriz de competências dos líderes pedagógicos da Rede e também para tratar da comunicação como ferramenta de liderança para a articulação e engajamento das equipes.

Ministrante da conferência “O Diretor de Educação como líder Pedagógico”, Márcia Rejane, consultora da Fundação Lemann, explica que dentro do funcionamento da Rede Estadual de Ensino, o diretor regional de Educação tem um papel essencial, pois, destacou, “é esse dirigente que está mais próximo das escolas”.

“Enquanto a gestão central do órgão tem a função de formular e estruturar a política de Educação, de forma macro, o diretor regional assume a liderança para fazer chegar, implementar nas escolas, essas políticas públicas. Esse líder, para nós, é alguém que deve inspirar, que tem um auto comprometimento com a garantia do direito de aprender de todos os alunos”, destacou a consultora da Fundação Lemann.

Para a professora Gilvânia Guimarães, diretora da DEA, ao abrir o processo seletivo para o cargo de Diretor de Educação, o governo estadual demonstrou cuidado e atenção quanto à profissionalização da gestão pública, ao entender o papel de liderança do diretor regional de Educação.

“Então, essa capacitação que participamos nesta quinta (30) e sexta (31) é uma ratificação dessa postura. Outro ponto importante desta formação é a integração dos Planos de Gestão, pois todos os que hoje aqui estão como diretor regional tiveram de elaborar e apresentar um Plano de Gestão no processo seletivo, e aqui vamos alinhá-los ao Plano de Metas da gestão central”, pontuou a professora Gilvânia.

Diretor Regional da DRE’5, sediada em Nossa Senhora das Dores, o professor João Luiz Dória ressalta que esta formação inicial vai permitir maior profissionalização e qualidade na gestão das Diretorias de Educação [DRE’s/DEA]. “Isso demonstra o compromisso da Seduc em melhorar os resultados da educação sergipana. Com esse processo seletivo, o governo fez a escolha de profissionais baseado em critérios técnicos e, para além disso, busca nos proporcionar as condições de efetivar a política estadual de Educação”, afirmou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC